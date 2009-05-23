Имеется несколько (3-4) шрифта, необходимо соблюдая стилистическое единство, создать моноширинный шрифт на базе представленных, и добавить ряд новых символов (буквы кириллицы и спец. знаки). К сожалению я не профессионал и объяснятся могу только образно (вот ...
Доработка чертежей
Необходимо доработать чертежи ландшафта по образцу и согласно указанным требованиям.
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