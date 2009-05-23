Доработка чертежей

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Завершен1 заявка124 просмотра

Необходимо доработать чертежи ландшафта по образцу и согласно указанным требованиям.

16 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

behindmirror
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Доработка чертежей из предыдущего моего проекта (который делал тоже Олег) была выполнена согласно новым требованиям к чертежам. Ещё раз спасибо.
Андрей - очень ответственный и приятный в общении заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

behindmirror
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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