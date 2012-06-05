Сделать 3 коллажа в кореле или в фотошопе на темы древний египет , древнюю грецию ,древняя русь. Примеры коллажей прилагаю.... Обязательно чтобы коллажи можно распечать на формате А4 хорошего качества. И в ...
Макет шагающего экскаватора
Здравствуйте.
Нетривиальный проект. Нужен макет шагающего экскаватора.
Размеры - чтобы стоял на столе.
Шагающий экскаватор - http://ig1.mtdata.ru/images/upload/020673620695/big.jpeg?2008050513002419181104
Для того чтобы ситуация была понятно - этот макет нужно будет перевезти на выставку, на самолете или отправить кораблем. Так что предлагайте варианты из чего и как его можно сделать.
Я видел макет экскаватора на заводе на Украине, может быть смогу достать его фотографии. Нормальные фотографии шагающего экскаватора предоставлю.
В общем, предлагайте сроки и решения по данному заданию.
Т.к. задание не тривиальное, рассмотрю все варианты, предложения, вопросы.
Если Вы находитесь на Украине, или где-то между Сочи и Санкт-Питербургом, то макет приеду заберу своими силами.
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