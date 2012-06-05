Здравствуйте.

Нетривиальный проект. Нужен макет шагающего экскаватора.

Размеры - чтобы стоял на столе.

Шагающий экскаватор - http://ig1.mtdata.ru/images/upload/020673620695/big.jpeg?2008050513002419181104

Для того чтобы ситуация была понятно - этот макет нужно будет перевезти на выставку, на самолете или отправить кораблем. Так что предлагайте варианты из чего и как его можно сделать.

Я видел макет экскаватора на заводе на Украине, может быть смогу достать его фотографии. Нормальные фотографии шагающего экскаватора предоставлю.

В общем, предлагайте сроки и решения по данному заданию.

Т.к. задание не тривиальное, рассмотрю все варианты, предложения, вопросы.

Если Вы находитесь на Украине, или где-то между Сочи и Санкт-Питербургом, то макет приеду заберу своими силами.

Оплата веб мани, нал, безнал, безопасная сделка веблансер.

Если у вас серьезные намерения то - ilchenkomm мой скайп.