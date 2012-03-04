Схема проезда

$10
ПрочееЗакрыт8 заявок170 просмотров
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Необходимо нарисовать схему проезда. В приложенном файле нарисовано, что должно быть. Думаю можно сделать в виде карандашного наброска, но не уверен как это будет выглядеть. Или жду ваших предложений.

12 лет назад
webnout
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
frost17
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$3
1 день
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