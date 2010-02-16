Необходимо сделать макет дома 20х20 см Он должен быть примерно такой: http://www.1k100.ru/rus/service/
Заполнение сайта
www.drive-service.ru перед навигаторами с лева есть меню надо написать;"Навигационные мультимедийные центры PHANTOM (высокое разрешение)" и выложить там все головы http://www.stopol.biz/catalogue-2-63-16 там головы ,их все на наш сайт, админка модикс, по ценам и срокам писать сюда
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