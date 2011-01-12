Кнопки для макроса в Excel 2007

Мне нужно добавить мою кнопку на ленту Excel 2007 для запуска моих макросов VBA., причем именно на ленту, а не на панель быстрого доступа, и не на лист. Прошу описать как это делается или прислать пример с описанием.

Excel именно 2007, в 2003 и 2010 я и сам знаю, как это делается