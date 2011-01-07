Требуется доработать отчет "Ведомость по партиям ТМЦ" в конфигурации "Торговля и Склад". Требуется чтобы в итогах по группе ТМЦ выводилась не только сумма по столбцу, но и количество товара. Срок исполнения 19.01.2011. Стоимость договорная.
Формальная спецификация
Задание
Дана спецификация программного обеспечения. Некоторые части описания пропущены, нужно дополнить эти недостающие части так чтобы в итоге спецификацию мужно было успешно анимировать для демонстраций ее соотвествий с программными требованиями.
Необходимо знания формальных методов, Z-нотаций
оригинал задания на английском, могу в случае чего предоставить перевод на русский
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