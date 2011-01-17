Макрос для MAC OS

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Закрытнет заявок108 просмотров

Необходимо переписать макрос для работы с документами xml

Есть подобный для Windows, нужно его переделать под MAC OS. Количество 3 штуки - не сильно отличаются.

Какие сроки? Сколько хотите за работу?

В приложении пример существующего.

14 лет назад
art_da
Да 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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