Настройка и установка рассылочной программы

Есть база данных пользователей с форума. Ник, Имя, эл. почта в виде экселевской таблицы.

Необходимо подобрать программу рассылки, чтобы все эти данные завести в нее и сделать корректную рассылку. Т.е в ник адресата должен подставляться в тему письма.

Нужна инструкция как установить эту программу и как добавить туда адресатов, как рассылать.

Базу данных я естественно никому не дам в руки.