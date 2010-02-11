Срочно! Прайс лист из Excel для WebAsyst

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Закрыт1 заявка324 просмотра

Есть файлик xls нужно из него сделать csv прайс-лист для WebAsyst, и правильно разбить на категории.

Нужно всё сделать очень быстро. Оставляйте сроки и цены.

Все вопросы в личку или в аську 206-467-432

Webasyst
15 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

samwork
Самат 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

samwork
Самат 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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