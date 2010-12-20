Здравствуйте. Нужно заполнить сайт софтом разного вида программами.

Условия:

1. Запаковать программу в архив ZIPPRO (логин и пароль выдам)

2. Загрузить на 3 ФО (Files.gw.kz , LetitBit.net , DepositFiles.com)

3. Опубликовать новость на сайте с ссылками на скачивание

Брать новости на варезниках (т.е скачивать архивировать и снова загружать) нужно около 100 новостей, категории на сайте созданы. Сайт на DLE.

Насчет оплаты, хочу от Вас услышать за сколько вы цените эту работу. В конце выберу одного, и введу в курс дела.