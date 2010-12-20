Нужно заполнить сайт софтом

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен7 заявок274 просмотра

Здравствуйте. Нужно заполнить сайт софтом разного вида программами.

Условия:

1. Запаковать программу в архив ZIPPRO (логин и пароль выдам)

2. Загрузить на 3 ФО (Files.gw.kz , LetitBit.net , DepositFiles.com)

3. Опубликовать новость на сайте с ссылками на скачивание

Брать новости на варезниках (т.е скачивать архивировать и снова загружать) нужно около 100 новостей, категории на сайте созданы. Сайт на DLE.

Насчет оплаты, хочу от Вас услышать за сколько вы цените эту работу. В конце выберу одного, и введу в курс дела.

DLE
14 лет назад
mp3zkz
58 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

5o4ok
Илья 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Хочу оставить положительный отзыв о Вашей работе, т.к отрицательных я не заметил. С Вами приятно работать, выполняете указанную работу качественно и без ошибок, все быстро и в короткие сроки, да и цены приемлемые. Всем рекомендую данного человека как мастера в своем деле, знающего в своей области и понимающего во всем.
Приятно работать с человеком, советуем

Заявки фрилансеров

5o4ok
Илья 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Joomla и Zoo 2.2

    Нужно сделать чтоб Business Catalog работал без ошибок на русском языке.

    Joomla
    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правки в сайте на wordpress

    Есть сайтик на wordpress, нужно внести ряд правок: 1) поставить сапу 2) так как сайтик наполняется парсером, закрыть внешнии ссылки в ноиндекс, или через редирект. и все Аська 133два8один4

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Cоздание и поддержка групп Вконтакте

    Нужен промоутер для создания и поддержки 7 групп московского ВУЗА Вконтакте Четры: общительность, внимательность, вовлеченность. Необходимо: 1) создать 7 групп определенной тематики 2) создать темы для каждой группы (по 10-15 шт.) ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать сайт-визитку на Джумле

    Есть сайт, так и не доведенный до ума фрилансером-разработчиком. Нужны правки, без которых сайт невозможно полноценно рекламировать Бюджет небольшой, ТЗ высылаю по запросу. Только Киев.

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить яндекс директ, нужно 100-150 запросов

    $5

    Настроить яндекс директ. нужно 100-150 запросов по прайсу. Например - шоколад оптом. купить шоколад. орбит оптом. жевательная резинка оптом . прайс на сайте - stlf.ru работы на 1 час (даже меньше) ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать копию сайта на Denwer'e

    Имеется работающий в компьютере на localhost Denwer сайт. Требуется сделать копию сайта таким образом, чтобы эта копия была полностью независима от оригинала. Нужны инструкции по реализации данного действия.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить 1000 фолловеров в Твиттере

    Есть живой блог Тви, 400 фолловеров сейчас, сам фолловит 600 человек. Обновляется ежедневно по неск раз иногда. Нужно добавить 1000 фолловеров, русскоговорящих обязательно. Пишите стоимость за +1000, если сделает ок, продолжим наполнение. Оплата ЯД.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Собрать блоги на тему IT

    Нужно собрать базу блогов по след. тематикам: Блогосфера Социальные сети и т.д. Графика или вебдизайн Интернет SEO Стартапы Бизнес в интернете Фриланс Технологии в ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад