Нужно сделать чтоб Business Catalog работал без ошибок на русском языке.
Нужно заполнить сайт софтом
Здравствуйте. Нужно заполнить сайт софтом разного вида программами.
Условия:
1. Запаковать программу в архив ZIPPRO (логин и пароль выдам)
2. Загрузить на 3 ФО (Files.gw.kz , LetitBit.net , DepositFiles.com)
3. Опубликовать новость на сайте с ссылками на скачивание
Брать новости на варезниках (т.е скачивать архивировать и снова загружать) нужно около 100 новостей, категории на сайте созданы. Сайт на DLE.
Насчет оплаты, хочу от Вас услышать за сколько вы цените эту работу. В конце выберу одного, и введу в курс дела.
Выбранный исполнитель
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