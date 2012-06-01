Opencart: выбор темплейта на любой продукт

Требуется консультация по настройкам использования темплейта на любой продукт.

То есть, у продукта на табе Design есть выбор темплейта, вопрос как туда подключить еще сколько угодно темплейтов в список?

Понятно что в сам список можно поасть если Добавить Layout в меню Админ - Системс- Layouts а что надо добавить и изменить в контроллерах и проч. файлах?

Просто дублирование по папкам

M: \catalog\model\catalog\product1.php

V: \catalog\view\template\product\product1.tpl

C: \catalog\controller\product\product1.php

L: \catalog\language\english\product\product1.php

не прокатывает: он по-моему не доходит до

if (file_exists(DIR_TEMPLATE . $this->config->get('config_template') . '/template/product/product1.tpl')) {

$this->template = $this->config->get('config_template') . '/template/product/product1.tpl';

} else {

$this->template = 'default/template/product/product.tpl';

}

сразу загружает $this->template = 'default/template/product/product.tpl';