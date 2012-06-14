Перенос сайта на другой хостинг и мелкие правки

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Закрыт7 заявок166 просмотров

добрый день!

нужно перенести сайт на другой хостинг и сделать небольшие правки в шаблоне вордпрес

прошу оставить свои контакты и примерную стоимость

WordPress
13 лет назад
smort
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров