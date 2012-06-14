Требуется вылечить сайт. Оплата ЯД. От вас срок и стоимость. Сайт: http://www.citroen-magazin.ru/
Добавление сайта в каталоги ссылок и статей
Ищется человек для добавления сайта в каталоги ссылок и статей. База каталогов готова, удобная для работы, около 50 каталогов.
Работу необходимо выполнять вручную – почти везде требуется регистрация. Оплата 30 руб. за одобренную ссылку и 50 руб. за одобренную статью. Все статьи также уже готовы.
Сроки – 2-3 дня, оплата – по факту проверки присланного отчета с уже одобренными ссылками и статьями, обычно это порядка недели.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Вот пример сайта http://www.latansky.com/ - подписка в самом низу... надо чтобы ее можно было закрыть и через 7 дней опять появлялась. Подписка будет через самртрепондер. Моя почта [email protected]Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Удалить вредоносный код с сайта u-nn.ru. WordpressПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Собственно требуется распознать и удалить вредоносный код с сайтаПрочее8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна подробная консультация по выбору платформы cms для создания интернет магазина.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист который развернуто проконсультирует по работе с форумами: 1. какие бывают программы для чтения/постинга форумов без захождения, помощь в установке и настройки 2. возможность ведения нескольких тем в разных форумах ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо скопировать раздел сайта http://textil-laptev.ucoz.ru/ (картинки и подписи) Раздел называется: "Фото-Ассортимент" (Фотографий: 787 | Альбомов: 16) в раздел "Фото Ассортимент" http://textil-laptev.ru/ Ко всем админкам предоставлю доступ ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добавление статей на сайты через админ-панель cms(DLE, Joomla, WordPress). Статьи уже есть, нужно только разместить на сайте + картинка. Объёмы большие, поэтому выберу нескольких исполнителей.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо настроить выгрузку данных из УТ 8.1 ("Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.8.9) ) в 1с Битрикс Управление Сайтом Малый Бизнес (1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5.3.).Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна качественная техподдержка web-программиста, обновление и установка новых модулей на уже действующий интернет магазин «Silkworm» работающий на движке OpenCart.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад