Добавление сайта в каталоги ссылок и статей

Ищется человек для добавления сайта в каталоги ссылок и статей. База каталогов готова, удобная для работы, около 50 каталогов.

Работу необходимо выполнять вручную – почти везде требуется регистрация. Оплата 30 руб. за одобренную ссылку и 50 руб. за одобренную статью. Все статьи также уже готовы.

Сроки – 2-3 дня, оплата – по факту проверки присланного отчета с уже одобренными ссылками и статьями, обычно это порядка недели.