Обновление сайтов на DLE, Joomla, WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен6 заявок176 просмотров

Добавление статей на сайты через админ-панель cms(DLE, Joomla, WordPress). Статьи уже есть, нужно только разместить на сайте + картинка. Объёмы большие, поэтому выберу нескольких исполнителей.

DLEJoomlaWordPress
13 лет назад
reklamasster
Андрей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
30 дней
Очень ответственный исполнитель. Работает качественно и быстро. Заранее предупредил об отсутствии и появился вовремя... Продолжаем сотрудничать. Всем рекомендую!
Очень нравится работать с данным заказчиком, задачи ставятся лаконично и понятно, оплата производится своевременно, идет на компромиссы при решении возникающих проблем.

Заявки фрилансеров

sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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