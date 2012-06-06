Конвертация TWSF 1.6 ( DLE 8.3 ) в LogicBoard

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Закрыт1 заявка97 просмотров

На офиц сайте есть конвектор с версии TWSF 1.7.1

который по словам супарта логикборда касячит и чинить они его пока не планируют.

Имееться бекампы с сайта на Dle 8.3 + TWSF 1.6

Сам сайт уже обновлен на 9.6.

разумееться нада чтобы и темки и пользователи нормально сохранились

и главное прикрепленые файлы которых больше гига.

DLE
12 лет назад
hobbit19
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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