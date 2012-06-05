Требуется консультация по настройкам использования темплейта на любой продукт. То есть, у продукта на табе Design есть выбор темплейта, вопрос как туда подключить еще сколько угодно темплейтов в список? ...
Битрикс. Доработать шаблоны накладной
Для интернет магазина, доработать шаблоны накладной, счета, приходного, для печати. Не вставляется юр. адрес и реквизиты покупателя, подверстать накладную и сделать шаблон приходника для печати
Заявки фрилансеров
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