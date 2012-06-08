Верстка WordPress

Приветствую верстальщиков хорошо знающих WP.

Что нужно:

Наверстать сайт, структура стандартная: 2 меню (одно выпадающее), шапка по центру текст.

За исключением верстки вам нужно будет всего на всего плагин карта сайта и капчи к комментариям.

Далее, возможно, от вас потребуется установка доп. плагинов за отдельную стоимость.

Всем спасибо жду от вам предложений (цена/время)