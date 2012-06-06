Растяжка флеш-игры в браузере на весь экран

$50
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Завершен2 заявки135 просмотров

Имеется исходник (fla), нужно добавить кнопку, при нажатие на которую флеш игра будет растягиваться на весь экран.

Заинтересовавшимся дам файл для примера, как должно получится.

13 лет назад
webphp5js
Вячеслав 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ArtDon
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Все четко, в сроки, так как хотел. Рекомендую.
Быстро, конкретно, легко - советую!

Заявки фрилансеров

ArtDon
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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