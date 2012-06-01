Выполнить добавление кнопок соц-х сетей и дизайн

Интеграция сайта в социальные сети:

Интеграция входа через социальные сети:

Facebook;

ВКонтакте;

Mail.ru

Социальные кнопки (like):

Facebook – мне нравится;

ВКонтакте – мне нравится;

Одноклассники – класс;

Tweeter – tweet;

Google – plus

Кнопки поделиться (share):

Facebook;

ВКонтакте;

Одноклассники;

Tweeter;

Livejournal

Социальные блоки (Мы в….):

Facebook;

ВКонтакте;

На каждой странице, каждом блоке сайта…

На сайте страницы создаються, как на досках объявлениях. Все эти новые " объявления“ должны иметь кнопки соц. сетей и возможность комментирования.

" Движок“ выполнен иным Исполнителем… сложность в том, что " двиг“ — самописный…

Ссылку сайта пока не даем.

Ищем людей непосредственно из Киева или Киевской области.

Местоположение — важно, но может оговариватся.

Характеристики используемых технологий:

php,

extJS,

mySQL,

jQuery,

JavaScript.

" Админка» сайта — самописный фреймворк, адаптированный под большие нагрузки.

Еще необходима небольшая доработка.

Есть еще необходимость небольших доработок самого сайта.

При личном общении — ТЗ.

Также необходимо обновление дизайна.

Сайт:

vmeste-deshevle.com