Требуется консультация по настройкам использования темплейта на любой продукт. То есть, у продукта на табе Design есть выбор темплейта, вопрос как туда подключить еще сколько угодно темплейтов в список? ...
Выполнить добавление кнопок соц-х сетей и дизайн
Интеграция сайта в социальные сети:
Интеграция входа через социальные сети:
Facebook;
ВКонтакте;
Социальные кнопки (like):
Facebook – мне нравится;
ВКонтакте – мне нравится;
Одноклассники – класс;
Tweeter – tweet;
Google – plus
Кнопки поделиться (share):
Facebook;
ВКонтакте;
Одноклассники;
Tweeter;
Livejournal
Социальные блоки (Мы в….):
Facebook;
ВКонтакте;
На каждой странице, каждом блоке сайта…
На сайте страницы создаються, как на досках объявлениях. Все эти новые " объявления“ должны иметь кнопки соц. сетей и возможность комментирования.
" Движок“ выполнен иным Исполнителем… сложность в том, что " двиг“ — самописный…
Ссылку сайта пока не даем.
Ищем людей непосредственно из Киева или Киевской области.
Местоположение — важно, но может оговариватся.
Характеристики используемых технологий:
php,
extJS,
mySQL,
jQuery,
JavaScript.
" Админка» сайта — самописный фреймворк, адаптированный под большие нагрузки.
Еще необходима небольшая доработка.
Есть еще необходимость небольших доработок самого сайта.
При личном общении — ТЗ.
Также необходимо обновление дизайна.
Сайт:
Заявки фрилансеров
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