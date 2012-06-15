Обеспечение безопасности сайта

Начал работу с Павлом с чистки сайта от вирусов, в итоге сделано: - сайт очищен от вирусов; - перенос сайта со старого на новый хостинг; - установлена каптча на несколько страниц; - добавлена новая функция. Все выполнено хорошо и в срок, за что спасибо! Собираюсь и дальше сотрудничать.