Требуется консультация по настройкам использования темплейта на любой продукт. То есть, у продукта на табе Design есть выбор темплейта, вопрос как туда подключить еще сколько угодно темплейтов в список? ...
Настроить почту сайта на яндексе
Нужно настроить почту от сайта на яндексе.
Подобный опыт обязателен.
писать в скайп: kirill745
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