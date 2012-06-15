Удалить вирус

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен6 заявок153 просмотра

Необходимо удалить вирус на сайте adn.com.ua, а также причину его появления.

13 лет назад
polisha
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Очень доволен работой с Павлом, все сделал очень быстро. Предоплату не просил, что тоже порадовало. Помимо того, что почистил сайт от вируса, так еще и пообещал отправить запрос в yandex на пересмотр... мелочь, но приятно. Всем рекомендую.
Было приятно работать с Владимиром. Все данные были предоставлены сразу, оплатой тоже доволен. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад