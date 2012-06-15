Удалить вирус

Очень доволен работой с Павлом, все сделал очень быстро. Предоплату не просил, что тоже порадовало. Помимо того, что почистил сайт от вируса, так еще и пообещал отправить запрос в yandex на пересмотр... мелочь, но приятно. Всем рекомендую.