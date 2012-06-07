Обмен УТ 8.1 и 1с Битрикс

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Необходимо настроить выгрузку данных из УТ 8.1 ("Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.8.9) ) в 1с Битрикс Управление Сайтом Малый Бизнес (1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5.3.).

13 лет назад
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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