На офиц сайте есть конвектор с версии TWSF 1.7.1 который по словам супарта логикборда касячит и чинить они его пока не планируют. Имееться бекампы с сайта на Dle 8.3 + TWSF ...
Обмен УТ 8.1 и 1с Битрикс
Необходимо настроить выгрузку данных из УТ 8.1 ("Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.8.9) ) в 1с Битрикс Управление Сайтом Малый Бизнес (1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5.3.).
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