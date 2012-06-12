Программы для работы на форумах

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужен специалист который развернуто проконсультирует по работе с форумами:

1. какие бывают программы для чтения/постинга форумов без захождения, помощь в установке и настройки

2. возможность ведения нескольких тем в разных форумах

и прочее

буду благодарен за подробную информацию

13 лет назад
mischam
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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