Схема проезда для сайта

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Здравствуйте

Требуется схема проезда для сайта из google maps

Нужно дополнительно прорисовать маршруты и здания.

Внутри файлы чего хотелось

И какой нужен адрес

Предложения либо сюда либо [email protected]

13 лет назад
korteks
34 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Ioe
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Ioe
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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