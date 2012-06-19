Увеличение количества участников в группе в ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен2 заявки159 просмотров

Требуется увеличить количество участников в группе в Контакте. Интересуют любые способы, кроме запрещенных (спам, боты и т.п.). Может кто-то зарегистрирован на биржах вирусного маркетинга? Самому в этом разбираться времени нет! Или есть какие-то другие варианты продвижения. Готов выслушать любые предложения! Писать сюда http://vk.com/korovaev

13 лет назад
stormy35
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад
$50
30 дней
Все, что обещал, выполнил в срок, грамотно ответил на все возникшие вопросы. Рекомендую!
Отличный рабоотодатель, будем дальше сотрудничать, рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад