PhpBB в vBulletin

ПрочееЗакрыт5 заявок129 просмотров
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http://forum.fw-stock.com/ Вот этот форум PhpBB необходимо заменить на vBulletin, чтоб база данных осталась прежней, то есть сообщения и темы не пострадали. Форум vBulletin™ Version 4.0.0 в наличии есть.

PHP
13 лет назад
Voog
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$33
1 день
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