Помощь по DLE сайту

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт6 заявок223 просмотра

Нужен человек, который может помочь с доработкой макета. Доверстать менюху немного, помочь по внутреним страницам, по верстке, некоторым настройкам. Оплата небольшая

DLE
16 лет назад
iriskinsun
Nemerov 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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