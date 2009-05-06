Требуется специалист по социальным сетям. Есть социальная сеть izmaylovo.ru/social на базе битрикса. На данный момент не удобна в использовании и полумертвая. Нужно: - консультации по организации - консультации по настройке - консультации ...
Помощь по DLE сайту
Нужен человек, который может помочь с доработкой макета. Доверстать менюху немного, помочь по внутреним страницам, по верстке, некоторым настройкам. Оплата небольшая
Заявки фрилансеров
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