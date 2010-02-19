Помощь с ucoz

Приветствую! В общем есть такая проблема:

Был раньше на укозе прикрепленный домен .ru

Потом решил перенести домен на другой хостинг и движок. Один человек конвертировал базу и я перенаправил домен на другой хост. Поставил базу и вижу такую проблему:

рисунки которые были залиты на ucoz, там же и остались видимо т.к. вижу что ссылка на рисунок выглядит так img.мой_сайт.ru/_ph/2/2/409101503.jpg

Пытался зайти по этой же ссылке, только подменив на ucoz домен (в таком виде img.мой_сайт.ucoz.ru/_ph/2/2/409101503.jpg ) - ничего не выходит, выдает ошибку что такой страницы нету.

Вопрос: где тогда хранятся все эти рисунки ? Т.к. я уже делал и бекап и в админке копался и не могу найти вообще этих изображений.

Если зайти в файл менеджер, или сделать бекап, то папки /_ph/ там просто нету.

Думаю что может есть какое-то файлохранилище ?

В общем, кто может помочь с этим вопросом и сколько будет стоить?