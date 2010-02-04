Есть скрипт yoople.ru. Есть дизайн в HTML. Нужно паставить его на скрипт и настроить. Т.к. скрипт ст ал выдавать ошибки, которые видно при выдаче запросов, исправить их. На мой взгляд работы на пару ча сов. ...
Требуется помощь по OutWit Hub 0.8.9.183
Добрый день!
Требуется консультация по OutWit Hub 0.8.9.183
Надо разжевать мне как пользоватся программой
Соответственно за деньги)))
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