Установка DLE модуля

Здравствуйте, после установки модуля я решил его проверить все поставил в настройках вывел блок, после обновления страницы вылезла ошибка, в чём может быть проблема?

Модуль: Custom News 1.8

код ошибки:

Warning: imagejpeg(): Unable to open '/www/nba4life/www/htdocs/uploads/CU/2/1267284301_1267280367545173360400.jpg' for writing: No such file or directory in /www/nba4life/www/htdocs/engine/classes/thumb.class.php on line 218 Warning: imagejpeg(): Unable to open '/www/nba4life/www/htdocs/uploads/CU/2/1267265485_12672643461190781323foto.jpg' for writing: No such file or directory in /www/nba4life/www/htdocs/engine/classes/thumb.class.php on line 218

О модуле тут:

http://prowebber.ru/ourwork/notfree/2176-custom-news-18-full-ajax.html