Установка DLE модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен2 заявки127 просмотров

Здравствуйте, после установки модуля я решил его проверить все поставил в настройках вывел блок, после обновления страницы вылезла ошибка, в чём может быть проблема?

Модуль: Custom News 1.8

код ошибки:

Warning: imagejpeg(): Unable to open '/www/nba4life/www/htdocs/uploads/CU/2/1267284301_1267280367545173360400.jpg' for writing: No such file or directory in /www/nba4life/www/htdocs/engine/classes/thumb.class.php on line 218 Warning: imagejpeg(): Unable to open '/www/nba4life/www/htdocs/uploads/CU/2/1267265485_12672643461190781323foto.jpg' for writing: No such file or directory in /www/nba4life/www/htdocs/engine/classes/thumb.class.php on line 218

О модуле тут:

http://prowebber.ru/ourwork/notfree/2176-custom-news-18-full-ajax.html

DLE
15 лет назад
niksav
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад
$50
1 день
Замечательный человек, все быстро, а главное правильно сделал, одним словом МАСТЕР!
Спасибо. Приятно работать. Сделал и получил

Заявки фрилансеров

ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перекодировка пакета текстовых файлов

    Преобразование пакета текстовых файлов из кодировки win-1251 в utf-8 Условие: перекодировать или на хостинге или у меня на компе под виндой. тексты предоставлять не буду

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется помощь по OutWit Hub 0.8.9.183

    Добрый день! Требуется консультация по OutWit Hub 0.8.9.183 Надо разжевать мне как пользоватся программой Соответственно за деньги)))

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Яндекс.XML, скрипт, дизайн.

    $50

    Есть скрипт yoople.ru. Есть дизайн в HTML. Нужно паставить его на скрипт и настроить. Т.к. скрипт ст ал выдавать ошибки, которые видно при выдаче запросов, исправить их. На мой взгляд работы на пару ча сов. ...

    HTML
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить зеркало сайта

    Сайт имеет два зеркала: www.site.ru и site.ru. Сейчас яндекс определяет что главное зеркало site.ru. Нужно изменить на www.site.ru.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать новые функции на сайте

    Есть сайт http://emusic.md парсит музыку с mail.ru Задача: Нужно сделать плейлист для пользователей. Чтобы они могли добавлять любые песни в свой плейлист и слушать, и возможность ставить шуфле. + регистрация пользователей ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо довести все до ума

    Сайт на джумле-форум phpbb поставлен криво!!или руки у кого то не так растут! 1-Нужно сделать форум по сайту http://......./forum , а не как шас http://......./index.php/forum-так не катит 2-Что бы когда по темам ...

    Joomla
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать показ титлов joomla 1.5.14

    $10

    Стоит joomla 1.5.14 необходимо сделать нормальный вывод титлов страниц в автоматическом режиме что бы они создавались . Сейчас титлы показывает только главной страницы .Думаю вопрос ясен. Для более быстрой связи оставляйте icq

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад