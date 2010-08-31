Редактор для сайта

Нужно установить модули и немного подправить шаблон всё на DLE 9
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В админке сайта www. bisedki.ru не работает редактор. т.е. не вставляются ссылки, картинки и т.д
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