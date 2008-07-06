Сделать презентационный диск из сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен13 заявок385 просмотров

Есть сайт – www.gorizont.co.ua.

Задача – сделать презентационный диск из него (выкачать сайт, проверить структуру и т.д., проверить на кросс-браузерность, сделать авторан index.htm, сделать иконку для диска). Нужна как-бы офлайн-версия сайта :) Жду предложений.

Цена – до 50 у.е.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

sghpunk
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sghpunk
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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