Обмен ссылками

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Завершен2 заявки145 просмотров

Есть сайт http://tatorg.ru с которым нужно организовать обмен ссылками.

Подробности в прикрепленном файле.

17 лет назад
FoxLan
Дамир 
51 год
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewml
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$4
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Выражаю благодарность за своевременность.

Заявки фрилансеров

andrewml
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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