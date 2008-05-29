Нужно чуть чуть подправить сайт

Так как я не програмист, а дизайнер, то прийдется когото подыскать, хотя работы немного, чистка кода и доделать форму, она готова только нужно подключить защиту от спам роботов и что бы после отправки открывалась нужная страница сайта (используется компонент Facile Forms 1.4.7). Ну, кто согласен выполнить?