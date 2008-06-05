Белыми методами. Сайты нулевые, требуется 10-40 тИЦ. Сайтов много. ICQ: 466-010-040
Нужен форум
Нужен форум. Устроит шаблон. Сам не дизайнер. Почитал про самостоятельное создание форума - вроде несложно, но подводные камни вылезут, поэтому обращаюсь к тем, кто умеет. Домен и хостинг есть.
Нравится такой вариант http://forum.videoediting.ru
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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