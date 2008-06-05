Нужен форум

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен13 заявок238 просмотров

Нужен форум. Устроит шаблон. Сам не дизайнер. Почитал про самостоятельное создание форума - вроде несложно, но подводные камни вылезут, поэтому обращаюсь к тем, кто умеет. Домен и хостинг есть.

Нравится такой вариант http://forum.videoediting.ru

17 лет назад
Fotograf-Serg
59 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kl1de
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kl1de
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поднять тИЦ

    Белыми методами. Сайты нулевые, требуется 10-40 тИЦ. Сайтов много. ICQ: 466-010-040

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать ТЗ

    Женский журнал. Нужно проанализировать сайты конкурентов (желательно не только российские, но и зарубежные сайты, но не обязательно), собрать всю информацию о функционале и написать подробное техническое задание на разработку сайта женского журнала. ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Найти и установить скрипт

    $40

    http://www.eurotest.ru/forum вот такой вот скриптик надо найти и установить сегодня - завтра. Скрипт, просто, как гостевая книга с возможностью модерации. Скрипт вопрос-ответ. Пользователь задает вопрос, он поступает на модерацию, ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание проектов в allsubmitter

    Сообщите с каким качеством вы можете делать проект (число названий, описаний) и за какие деньги Я вам URL - вы мне проект Оплата сдельная

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Туристический портал

    $50

    Необходимо придумать домен для туристического портала. Портал содержит информацию о местах отдыха, отелях, козино т.п. и на сайте можно бронировать место в отелях, столик в ресторане, билеты и т.д. Домен должен быть в ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Swf-fla == .avi

    $5

    Из swf или .fla которые я предоставлю надо сделать видео .avi Бюджет 5 wmz делов на 5 минут

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать сайт

    $250

    Нужно доработать сайт http://www.makegame.ru/ Нужно: * Устранить некоторые ошибки в настройках сервера * Поправить дизайн * Создать дизайн к IPB в стиле сайта * Сделать модули гостевой, бан листа, новостей ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать только главную страницу

    Создать только главную страницу, вернее копировать полностью существующию с abkmv.ru За исключением некоторых вещей (сохранить главное, описание, ключевики, тексты на главной) - и залить страничку на сервер.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад