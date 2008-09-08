Написать ТЗ

Женский журнал.

Нужно проанализировать сайты конкурентов (желательно не только российские, но и зарубежные сайты, но не обязательно), собрать всю информацию о функционале и написать подробное техническое задание на разработку сайта женского журнала.

Сайт будет разрабатываться с нуля. Готовые решения не будут использоваться.

У кого нет опыта написания ТЗ, не пишите!

У кого нет аськи, не пишите!

У кого нет отзывов, не пишите!

Предложения без указания стоимости отклоняются!