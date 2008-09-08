Написать ТЗ

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Завершен5 заявок238 просмотров

Женский журнал.

Нужно проанализировать сайты конкурентов (желательно не только российские, но и зарубежные сайты, но не обязательно), собрать всю информацию о функционале и написать подробное техническое задание на разработку сайта женского журнала.

Сайт будет разрабатываться с нуля. Готовые решения не будут использоваться.

У кого нет опыта написания ТЗ, не пишите!

У кого нет аськи, не пишите!

У кого нет отзывов, не пишите!

Предложения без указания стоимости отклоняются!

17 лет назад
adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

abrisgroup
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$234
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, приятно работать, дают комментарии к работе практически сразу без задержек, полное соучастие в работе над проектом. С оплатой никогда и никаких проблем не возникало. Надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество и желаю Вам успехов, а мы постараемся помочь в Вашем Интернет-бизнесе, а также за его рамками!

Заявки фрилансеров

abrisgroup
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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