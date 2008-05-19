Поднять тиц и пр

Поставить ссылку на сайт: Ссылка идет в категориях - http://www.tvoymarket.ru/on_ujasi/ - синяя, сейчас стоит - Горячие девочки, не могу сменить на новую, хоть тресни, хотя вроде все делаю в том шаблоне, что нужно.