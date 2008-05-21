Требуется подобрать домен с трафиком! В приват не писать
Зарегистрировать аккаунты в сервисах закладок
Необходимо зарегистрировать по 5 аккаунтов в следующих сервисах:
Нужны осмысленные имена пользователя. Если нужен почтовый ящик - создать новый на яндексе.
Результат в виде 5 табличек "сервис - логин - пароль - почта". Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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