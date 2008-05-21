Зарегистрировать аккаунты в сервисах закладок

$5
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  2. Прочее
Завершен5 заявок148 просмотров

Необходимо зарегистрировать по 5 аккаунтов в следующих сервисах:

Memori.ru

bobrdobr.ru

mister-wong.ru

bookmark.searchengines.ru

moemesto.ru

links.i.ua

del.icio.us

Нужны осмысленные имена пользователя. Если нужен почтовый ящик - создать новый на яндексе.

Результат в виде 5 табличек "сервис - логин - пароль - почта". Оплата по факту.

17 лет назад
Abram
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bakunia
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$5
Всем доволен. Быстро и в соответствии с пожеланиями. Спасибо!
Очень положительный заказчик! Четко поставил задачу и своевременно произвел оплату. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

bakunia
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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