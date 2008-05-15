Требуется доработать скрипт

Задача была выполнена на хостинге заказчика, раньше чем в срок, протестировано - все работало. заказчик выплатил предоплату - десятую часть суммы. а после отчета о выполнении пропал на 5 дней, пообщав что все посмотрит и оплатит. вылез в ICQ, написал, что в его атс попала молния и нет инета. потом снова пропал.потом появился и сидит в инвизибле - не отвечает на вопросы. в общем, кидалово.