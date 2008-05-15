Требуется доработать скрипт

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Есть скрипт PPVChat ( http://www.iv.ifolder.ru/3409367 )

Необходимо его доработать - прикрутить оплату (e-gold, sms, CC, paypal..)

17 лет назад
ercalote
Дмитрий 
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

mnbvcxz
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
Задача была выполнена на хостинге заказчика, раньше чем в срок, протестировано - все работало. заказчик выплатил предоплату - десятую часть суммы. а после отчета о выполнении пропал на 5 дней, пообщав что все посмотрит и оплатит. вылез в ICQ, написал, что в его атс попала молния и нет инета. потом снова пропал.потом появился и сидит в инвизибле - не отвечает на вопросы. в общем, кидалово.

Заявки фрилансеров

mnbvcxz
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

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