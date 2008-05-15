Требуется подобрать домен с трафиком! В приват не писать
Доработать сайт
Нужно доработать сайт http://www.makegame.ru/
Нужно:
* Устранить некоторые ошибки в настройках сервера
* Поправить дизайн
* Создать дизайн к IPB в стиле сайта
* Сделать модули гостевой, бан листа, новостей
* Создать интерфейс обновления проектов наподобии oslist.osdev.ru
* Вникнуть в тему проекта и сделать определенные работы по контенту
Также могут появится дополнительные работы.
Оплата - 5 июня.
Сроки - 4-5 дней.
ICQ: 395-393-398
Заявки фрилансеров
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