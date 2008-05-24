Создать только главную страницу

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Завершен5 заявок163 просмотра

Создать только главную страницу, вернее копировать полностью существующию с abkmv.ru

За исключением некоторых вещей (сохранить главное, описание, ключевики, тексты на главной) - и залить страничку на сервер.

17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

Cuk
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с Михаилом. Всё объяснял доступно, что помогло выполнить работу очень быстро. Рекомендую.

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Cuk
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов
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