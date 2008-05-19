Нужно поднять тиц и (или) пр тиц 20-70, пр 2-3, цены, сроки или свои параметры, исключая форумы и каталоги
Туристический портал
Необходимо придумать домен для туристического портала. Портал содержит информацию о местах отдыха, отелях, козино т.п. и на сайте можно бронировать место в отелях, столик в ресторане, билеты и т.д.
Домен должен быть в зонах com, ru, net свободным и название должно быть понятным для англоязычных. Лучше несколько вариантов. Не желательно присутствие в названии "-".
Если бы были свободными взял бы:
Booking.com и т.п.
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