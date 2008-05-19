Туристический портал

# 1 — $

Необходимо придумать домен для туристического портала. Портал содержит информацию о местах отдыха, отелях, козино т.п. и на сайте можно бронировать место в отелях, столик в ресторане, билеты и т.д.

Домен должен быть в зонах com, ru, net свободным и название должно быть понятным для англоязычных. Лучше несколько вариантов. Не желательно присутствие в названии "-".

Если бы были свободными взял бы:

Rest.com

Booking.com и т.п.