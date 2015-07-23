Сообщите с каким качеством вы можете делать проект (число названий, описаний) и за какие деньги Я вам URL - вы мне проект Оплата сдельная
Найти и установить скрипт
вот такой вот скриптик надо найти и установить сегодня - завтра.
Скрипт, просто, как гостевая книга с возможностью модерации.
Скрипт вопрос-ответ. Пользователь задает вопрос, он поступает на
модерацию, админ модерит, может изменить сам вопрос. И может
опубликовать сам вопрос и ответ на него.
СРОЧНО!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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