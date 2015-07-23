Найти и установить скрипт

http://www.eurotest.ru/forum

вот такой вот скриптик надо найти и установить сегодня - завтра.

Скрипт, просто, как гостевая книга с возможностью модерации.

Скрипт вопрос-ответ. Пользователь задает вопрос, он поступает на

модерацию, админ модерит, может изменить сам вопрос. И может

опубликовать сам вопрос и ответ на него.

СРОЧНО!