Требуется специалист для разработки спецификации требований к программному обеспечению (SRS) в области веб разработки. Приветствуется разработка на основе стандарта IEEE Std 830 и/или ГОСТ 34.602-89. Опыт проектирования интернет-ресурсов обязателен. Достойная оплата.
Срочно нужна помощь в установке скрипта игры!
СРОЧНО!НУЖНА ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ СКРИПТА ИГРЫ ТЕРРИТОРИЯ. БЮДЖЕТ ДО 1000 рублей(если сделано будет до 18 вечера то я доплачу,НАДО ДО КОНЦА ДНЯ !!!! ПИШИТЕ В АСЬКУ - 496 811 033....могу быть невидимкой
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $30
Задачи: 1) Составить заголовки/описания для каталогов. 2) Прогнать по своей базе каталогов. 3) Предоставить отчёт.Прочее8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Так как я не програмист, а дизайнер, то прийдется когото подыскать, хотя работы немного, чистка кода и доделать форму, она готова только нужно подключить защиту от спам роботов и что бы после отправки открывалась ...Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен форум. Устроит шаблон. Сам не дизайнер. Почитал про самостоятельное создание форума - вроде несложно, но подводные камни вылезут, поэтому обращаюсь к тем, кто умеет. Домен и хостинг есть. Нравится такой ...Завершен17 лет назад
Белыми методами. Сайты нулевые, требуется 10-40 тИЦ. Сайтов много. ICQ: 466-010-040Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
Женский журнал. Нужно проанализировать сайты конкурентов (желательно не только российские, но и зарубежные сайты, но не обязательно), собрать всю информацию о функционале и написать подробное техническое задание на разработку сайта женского журнала. ...Завершен17 лет назад
- $40
http://www.eurotest.ru/forum вот такой вот скриптик надо найти и установить сегодня - завтра. Скрипт, просто, как гостевая книга с возможностью модерации. Скрипт вопрос-ответ. Пользователь задает вопрос, он поступает на модерацию, ...Завершен17 лет назад
Сообщите с каким качеством вы можете делать проект (число названий, описаний) и за какие деньги Я вам URL - вы мне проект Оплата сдельнаяЗавершен17 лет назад
- $50
Нужно перебросить базу товаров с Шоп-Скрипт Премиум на ShopCMS с сохранением всего католга товаров и картинок товаровПрочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо придумать домен для туристического портала. Портал содержит информацию о местах отдыха, отелях, козино т.п. и на сайте можно бронировать место в отелях, столик в ресторане, билеты и т.д. Домен должен быть в ...Прочее8 заявокЗакрыт17 лет назад