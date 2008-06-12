Подбор домена

# 1 — $

Необходимо подобрать свободный домен в зоне ru/net/com и придумать креативное название. Домен 3-4 символа.максимум 5, но не желательно.

Сайт будет с медиа ресурсами:видео, музыка, софт, игры, ну и еще дополнительные сервисы.

Приедложения пишите прям здесь кроме меня никто не увидит.

PS. Регистраторы доменов меня не интересуют. Требуется только свободный домен и креативная расшифровка.