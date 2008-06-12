Подбор домена

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Завершен9 заявок593 просмотра
#1$

Необходимо подобрать свободный домен в зоне ru/net/com и придумать креативное название. Домен 3-4 символа.максимум 5, но не желательно.

Сайт будет с медиа ресурсами:видео, музыка, софт, игры, ну и еще дополнительные сервисы.

Приедложения пишите прям здесь кроме меня никто не увидит.

PS. Регистраторы доменов меня не интересуют. Требуется только свободный домен и креативная расшифровка.

17 лет назад
SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Победитель конкурса

Viteef
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Виталий показал себя очень способным и креативным работником. Сразу предложил очень интересный вариант, понял смысл задания. Очень доволен работой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Viteef
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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