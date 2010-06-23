Специалист по контекстной рекламе (Adwords)

Задачи: 1. Верстка дизайна (предоставляю готовый). - 8$ за 1 сайт. 2. Наполнение контентом (предоставляю готовый)- 7$ за 100 страниц. 3. Прописывание метатегов, легкая оптимизация - 5$ за 1 сайт. Сайтов будет много, можно сказать работа на постоянку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламному агентству требуется менеджер по контекстной рекламе.
Регистрация компаний, поддержка, проведение рекламной компании.
Контакт 348846473
Жду ваши ожидания и контактные данные
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