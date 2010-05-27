Требуется менеджер по контекстной рекламе

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Обязанности:

- планирование рекламных кампаний в Интернете;

- настройка, запуск, и отслеживание хода рекламных кампаний;

- оптимизация рекламных кампаний и подготовка отчетов;

- умение одновременно вести несколько кампаний для разных клиентов, предпочтительно в автоматизированных сервисах.

Требования:

- опыт работы с системами Яндекс Директ ,Google Adwors,Бегун, опыт проведения рекламных кампаний;

- умение подбирать ключевые слова при помощи статистики Яндекс Директ и Рамблер adstat;

- хоршие знания ПК и Интернет;

- высшее образование;

- возраст от 20 до 30 лет;

-опыт от 1 года, желательно с интернет агентстве

Условия работы:

-Уровень дохода: по итогам собеседования

-Тип работы: удалено

-График работы: с 10 до 19 ч., ПН-ПТ.,

- Возможности карьерного роста и увеличения зарплаты.

Дистанционная работа предполагает определённые личностные качества:

- Ответственность, работа на результат

- Коммуникабельность, инициативность, творческий подход к работе

- Умение работать в команде.

14 лет назад
o123
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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