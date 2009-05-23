Нужен человек, который может помочь с доработкой макета. Доверстать менюху немного, помочь по внутреним страницам, по верстке, некоторым настройкам. Оплата небольшая
Востановление инфы
При модерировании были удалены две темы (2-х годовалые).Есть ли возможно их востановить? Есть бэкап недельной давности в которой есть эти темы.Форум на vBulletin® Version 3.7.4
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