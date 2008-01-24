.flv Плеер для сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт10 заявок279 просмотров

Требуется разработка плеера для сайта, сайт основан на движке DLE. Встроенный плеер в DLE не показывает в браузерах IE и Oper'a , только в Mozilla Firefox , Требуется разработать и установить на движёк DLE плеер который будет работать во всех браузерах начиная от IE 6 заканчивая oper'a 9.0 , ну и конечноже в Mozilla firefox

Если не устраивает бюджет выслушаю предложения с вашей ценной

DLE
17 лет назад
faiber
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Звукозапись онлайн

    Посетителю сайта предоставляется возможность записать звуковое сообщение. Запись производится на сервере. Никакие аплеты или другие программы, кроме Интернет браузера, на клиентском компьютере не запускаются. Интерфейс аналогичен такому http://www.microsing.com/recorder/vm01.php

    PHP
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Убрать помехи из записи

    Во вложении пример куска с помехами. Пытался убрать с помощью SoundForge 8.0, но познаний не хватает в нем (я со звуком не работаю вообще). Предоплата для фрилансеров с приличным рейтингом. ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Расшифровать запись

    Необходимо расшифровать запись на 8 часов, оплата за все 5000р! Запись интервью, необходимо точно по ролям указывать где интервьювер, а где интервьюируемый. Все на русском языке. Необходимо сделать в течении 4 дней! Для начала выполните ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка и продвижение форума-трекера

    Есть выделенный сервер, куплены показы. Требуются собственно модераторы, администраторы, и просто общительный народ. Знание html php Photoshop приветствуется, но совсем не обязательно. Очень рекомендуется безлимитный интернет. У кого нет никакого опыта ...

    HTMLPHP
    Прочее10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание FLV роликов из сходного - AVI файла

    $100

    Для проекта serialplanet требуется создание flv роликов к выставленным сериалам в качестве превью,ролики примерно по 3-4 минуты. Требуется скачать серию сериала с сайта (будет дан доступ),создать ролик и отправить заказчику. К ...

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Совет по Видео.Гуглику

    Есть ссылка: http://video.google.com/videoplay?docid=5497736333168121400 Как получить ссылку - чисто на поток, чтобы поставить его на свой сайт? Окончание ссылки должно заканчиватсья на .flv или .iflv (в таком формате гугль хранит видео, как и Маил.ру)

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвертировать файл .amr в .mp3

    $2

    Здравствуйте. Задание для новичков. Требуется конвертировать файл .amr в .mp3. Файл маленький(50кб), равно как и бюджет: 2$. Оставляйте Ваши аськи.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна консультация по видео фильмам.

    Нужны быстрые программы: 1) для разрезки видео фильмов. 2) для конвертирования в разлинчые форматы. 3) для налаживания текста на фильм. Лучше конечно руссифицированые и с пояснением, как ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Авторинг DVD

    $200

    Требуется добавление русской звуковой дорожки к западным DVD релизам - сериалам. Перевод имеется,требуется только авторинг DVD с переводом меню и добавлением рекламы. Оплата сдельная по релизам. Работа постоянная. ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавление русской дорожки к западным DVD

    $500

    Требуется добавление русской звуковой дорожки к западным DVD релизам - сериалам. Перевод имеется,требуется только авторинг DVD с переводом меню и добавлением рекламы. Оплата сдельная по релизам. Работа постоянная.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад