.flv Плеер для сайта

Требуется разработка плеера для сайта, сайт основан на движке DLE. Встроенный плеер в DLE не показывает в браузерах IE и Oper'a , только в Mozilla Firefox , Требуется разработать и установить на движёк DLE плеер который будет работать во всех браузерах начиная от IE 6 заканчивая oper'a 9.0 , ну и конечноже в Mozilla firefox

Если не устраивает бюджет выслушаю предложения с вашей ценной