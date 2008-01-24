Посетителю сайта предоставляется возможность записать звуковое сообщение. Запись производится на сервере. Никакие аплеты или другие программы, кроме Интернет браузера, на клиентском компьютере не запускаются. Интерфейс аналогичен такому http://www.microsing.com/recorder/vm01.php
.flv Плеер для сайта
Требуется разработка плеера для сайта, сайт основан на движке DLE. Встроенный плеер в DLE не показывает в браузерах IE и Oper'a , только в Mozilla Firefox , Требуется разработать и установить на движёк DLE плеер который будет работать во всех браузерах начиная от IE 6 заканчивая oper'a 9.0 , ну и конечноже в Mozilla firefox
Если не устраивает бюджет выслушаю предложения с вашей ценной
Заявки фрилансеров
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